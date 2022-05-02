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Идову: «Задача у «Химок» одна. Я даже не думаю о том, что будет в случае вылета в ФНЛ»

Идову высказался о турнирном положении «Химок» в чемпионате России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о турнирном положении команды в чемпионате России.

«С начала сбора цель была — не вылететь. Тогда было 5 очков до стыков. Задача у нас одна, и понятно какая. Думаю, мы ее добьемся. Календарь тяжелый, но как показывает практика — все матчи можно выиграть. Все думали, что ЦСКА проиграет, но получилось наоборот. В прошлом году со «Спартаком» была веселая заруба. В этом году не получилось победить, но сейчас хочется дома взять реванш. На «Зенит» особо уже не влияет турнирная таблица, а у нас будет желание, поэтому можем добиться положительного результата в игре с ними. С «Ростовом» домашняя игра прошла под нашу диктовку, но сейчас в команду вернулся Карпин и они стали показывать хороший футбол. Это будет интересная встреча. По именам календарь тяжелый, но каждую команду можно обыграть», — приводит слова Идову Sport24.

За три тура до конца сезона-2021/22 «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 29 очков. На последнем, 16-м месте, находится «Арсенал», набравший 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-02-idovu-zadacha-u-khimok-odna-ya-dazhe-ne-dumayu-o-tom-chto-budet-v-sluchaye-vyleta-v-fnl
Брайн Идову
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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