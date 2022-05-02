Идову: «Задача у «Химок» одна. Я даже не думаю о том, что будет в случае вылета в ФНЛ»

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о турнирном положении команды в чемпионате России.

«С начала сбора цель была — не вылететь. Тогда было 5 очков до стыков. Задача у нас одна, и понятно какая. Думаю, мы ее добьемся. Календарь тяжелый, но как показывает практика — все матчи можно выиграть. Все думали, что ЦСКА проиграет, но получилось наоборот. В прошлом году со «Спартаком» была веселая заруба. В этом году не получилось победить, но сейчас хочется дома взять реванш. На «Зенит» особо уже не влияет турнирная таблица, а у нас будет желание, поэтому можем добиться положительного результата в игре с ними. С «Ростовом» домашняя игра прошла под нашу диктовку, но сейчас в команду вернулся Карпин и они стали показывать хороший футбол. Это будет интересная встреча. По именам календарь тяжелый, но каждую команду можно обыграть», — приводит слова Идову Sport24.

За три тура до конца сезона-2021/22 «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 29 очков. На последнем, 16-м месте, находится «Арсенал», набравший 21 очко.