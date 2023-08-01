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Сегодня, 12:29

Защитник ЦСКА Гайич приглашен на заседание КДК после матча с «Ахматом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет пригласил защитника ЦСКА Милана Гайича на заседание КДК.

«Вчера КДК РФС получил письмо от футбольного клуба ЦСКА об отмене красной карточки Гайичу. В связи с этим в установленном порядке КДК направил документ в экспертно-судейскую комиссию, а также пригласил на заседание самого Гайича», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее стало известно, что ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича, которую футболсит получил в матче второго тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

В конце первой половины главный арбитр встречи Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

В департаменте судейства РФС заявили, что Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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1
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 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
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 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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