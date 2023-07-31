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Сегодня, 22:28

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича

Мария Гусева
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратился в КДК РФС с просьбой аннулировать красную карточку защитника Милана Гайича, полученной в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Сегодня ранее мы направили в КДК РФС письменное прошение отменить удаление Милана Гайича и, соответственно, дисквалификацию на ближайший матч. Мы уверены, что с учетом заключения Департамента судейства РФС, справедливость будет восстановлена. Что касается экспертно-судейской комиссии, то в текущей ситуации мы не считаем данное обращение необходимым. Для нас сегодня приоритетной задачей является восстановление справедливости и аннулирование красной карточки, а не оценка действий арбитра», — написал Брейдо в Telegram-канале.

В конце первой половины главный арбитр встречи Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

В департаменте судейства РФС заявили, что Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1309
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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1
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2
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 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
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