ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратился в КДК РФС с просьбой аннулировать красную карточку защитника Милана Гайича, полученной в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Сегодня ранее мы направили в КДК РФС письменное прошение отменить удаление Милана Гайича и, соответственно, дисквалификацию на ближайший матч. Мы уверены, что с учетом заключения Департамента судейства РФС, справедливость будет восстановлена. Что касается экспертно-судейской комиссии, то в текущей ситуации мы не считаем данное обращение необходимым. Для нас сегодня приоритетной задачей является восстановление справедливости и аннулирование красной карточки, а не оценка действий арбитра», — написал Брейдо в Telegram-канале.

В конце первой половины главный арбитр встречи Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

В департаменте судейства РФС заявили, что Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.