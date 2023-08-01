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Сегодня, 12:05

Агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела рассказал «СЭ» о процессе переговоров с «Фламенго» по переходу игрока.

«Переговоры по Венделу — очень сложный процесс, который до сих пор продолжается. Однако время очень сильно ограничено, чтобы все успеть», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец не выходил на поле. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что футболист ведет поиск новой команды.

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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
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 Урал 2 1 1 0 2-1 4
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
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