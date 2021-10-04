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Защита бывшего директора «Тамбова» обжаловала арест по делу о мошенничестве

12:10
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Адвокат бывшего директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой Дмитрий Кислинский сообщил, что защита обжаловала решение о заключении женщины под стражу.

«Апелляционная жалоба на арест Ольги Коноваловой только что мною подана. Обвинение ей по-прежнему не предъявлено. По закону это можно сделать в течение десяти дней с момента задержания», — цитирует ТАСС собеседника.

1 октября Ленинский районный суд арестовал Коновалову на два месяца. Задержание экс-директора «Тамбова» произошло 30 сентября в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в нескольких регионах прошли обыски по делу футбольного клуба «Тамбов». Источники «СЭ» утверждали, что руководители и должностные лица клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/12569083

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Виктория Кравченко все материалы автора

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