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Загадка «Ростова». Спортивный директор клуба на базе «Рубина» со Слуцким

00:15
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Пресс-служба «Ростова» в социальной сети обыграла появление спортивного директора клуба Алексея Рыскина в видео, сделанного для представления нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Жест спортивного директора нашего клуба обсуждают больше, чем контракт Слуцкого с «Рубином» (коллеги, простите). Как думаете, что означает этот жест и как это скажется на будущем «Ростова»?» — говорится в сообщении.

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