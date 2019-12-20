Загадка «Ростова». Спортивный директор клуба на базе «Рубина» со Слуцким

Пресс-служба «Ростова» в социальной сети обыграла появление спортивного директора клуба Алексея Рыскина в видео, сделанного для представления нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Жест спортивного директора нашего клуба обсуждают больше, чем контракт Слуцкого с «Рубином» (коллеги, простите). Как думаете, что означает этот жест и как это скажется на будущем «Ростова»?» — говорится в сообщении.