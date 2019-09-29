Юрий Семин: «Никогда не соглашался с критикой в адрес Смолова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» высказал свое отношение к словам нападающего москвичей Федора Смолова, который в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0) в жесткой форме раскритиковал работу судейской бригады.

— Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было.

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