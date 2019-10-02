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КДК не стал применять дополнительные санкции к Вилене за удаление в матче с «Арсеналом»

15:05
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» (2:0).

— Поскольку удаление Вилены носило игровой характер, и мы не увидели агрессии, КДК решил не применять к игроку дополнительных санкций, поэтому игрок пропустит 1 матч — против «Спартака», — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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