«Спартак» оштрафовали на 90 тысяч за матч с «Оренбургом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (1:2).

— Болельщики «Спартака» скандировали кричалки, содержащие ненормативную лексику, за это московский клуб получил штраф в 70 тысяч рублей, за использование фанатами красно-белых пиротехники клуб получил еще один штраф в размере 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)