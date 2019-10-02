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«Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за необеспечение безопасности

15:44
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» (2:0).

— На 16-й минуте со стороны западной трибуны на поле выбежал болельщик. Матч был остановлен, фанат покинул поле только при помощи стюардов. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица «Сочи» получает штраф в 120 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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