Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно"

Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал "СЭ" поражение красно-белых в матче 22-го тура от ЦСКА (0:2).

По мнению Гаврилова, спартаковцы не уступали армейцам по игре, при этом эксперт отмечает, что обе команды провели далеко не самую выразительную встречу.

– Я бы не сказал, что "Спартак" выглядел безнадежно, – говорит Гаврилов. – На мой взгляд, что красно-белые, что армейцы играли отвратительно. Почему? Потому что моменты у обоих клубов возникали хаотично. Полнейший хаос.

– Вы правда недовольны качеством игры?

– Я вообще после первого тайма думал, что игра закончится вничью – или 0:0, или 1:1. Тем не менее, ЦСКА реализовал свои полумоменты, забил корявенькие голы. Не могу сказать, что ситуации, при которых забивали армейцы, были стопроцентно голевыми. Оба гола возникали случайно, на ровном месте. "Спартак" практически не уступал ЦСКА по игре, но это поражение сразу опускает "Спартак" вниз, а ЦСКА – возвеличивает. Правда, если мы будем разбирать встречу по полочкам, то придем к выводу, что обе команды действовали одинаково безобразно. Просто одна смогла воспользоваться своими не самыми очевидными шансами, а вторая – нет.

– Что можете сказать о моментах, которые не реализовали Зе Луиш и Мельгарехо в первом тайме? Первый не смог пробить по пустым, а второй – не воспользовался выходом один на один.

– Может быть, они не были готовы к этой ситуации. Трудно представить, что происходило в голове у того же Зе Луиша, когда Ханни вывел его на пустые ворота.

– Не показалось, что Глушаков и Зобнин не справились со своей работой в центре поля?

– Вы хотите все повесить на Глушакова? С ним ведь в центре играл Зобнин. Зачем делать акцент на том, что не справился Денис?

– После этого поражения красно-белые потеряли шансы на золото? Или хотя бы на попадание в Лигу чемпионов?

– А вы как думаете? Лично я сомневаюсь. (Иван Торопцев)

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