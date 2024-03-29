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Сегодня, 11:56

Юран готов взять Александра Мостового на стажировку

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что готов взять на стажировку бывшего футболиста Александра Мостового.

— Помимо журналистов в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех: Мостовой и Шалимов. Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?

— Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее хорошие знакомые. Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют. Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях. Сашка тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и Рым. Если захочет к нам на стажировку, пожалуйста, пусть приезжает, — цитирует Юрана Sport24.

После 20 туров РПЛ «Нижний Новгород» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-633656-yuran-navernoye-mostovoy-i-shalimov-glubzhe-vsekh-ponimayut-futbol-zakhochet-sashka-na-stazhirovku-pozhaluysta
Александр Мостовой
Сергей Юран
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 - : -
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 - : -
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