Футболист «Ростова» Комаров — о Карпине: «Честный тренер, всегда все говорит в лицо»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере своей команды и сборной России Валерии Карпине.

— Все хвалят Карпина, особенно молодые. Ты что скажешь?

— Валерий Георгиевич — топ. Просто топ. Честный тренер, всегда все говорит в лицо. В тактическом плане я с ним прибавил — он понятно объяснил, как идти в прессинг, как обороняться.

— Как ему удается быть таким топом?

— Лично для меня это авторитет, к которому хочется тянуться, которого хочется слушать. Он много где поиграл, многое видел.

— Богатая карьера решает?

— Не знаю, как для других, но для меня это точно добавляет интереса.

Комаров является воспитанником академии «Ростова». В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел 16 матчей за желто-синих во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.