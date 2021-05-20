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Яя Туре может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ

16:35
Яя Туре. Фото Instagram
Яя Туре. Фото Instagram
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре хотел бы войти в тренерский штаб клуба из РПЛ.

«Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Я хотел бы, чтобы он поработал ассистентом где-то в РПЛ. Но, к сожалению, большинство тренеров боятся, что он их подсидит. Хотя сейчас это невозможно, у него нет лицензии.

Этим летом он может переехать в Россию? Да, он может перейти в Россию. Если сложится, дай бог перейдет в РПЛ. Может быть, кто-то захочет выиграть какие-то дивиденды. Уровень чемпионата в России повыше. Хотя сборная Украины по рангу играет лучше, она сильная, многие футболисты уезжают в Европу», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Ранее Туре играл в чемпионате Украины за донецкий «Металлург» (2003–2005 гг.). В 2020 году хавбек объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/yaya-ture-mozhet-prodolzhit-kar-eru-trenera-v-rossii/

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