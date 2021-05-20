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Николишин — о 800-й шайбе Овечкина: «У Саши есть все, чтобы побить рекорд Гретцки»

16:40
Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в разговоре с «СЭ» прокомментировал 800-ю шайбу в карьере нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Даже близко не будет у наших ребят 800 шайб в НХЛ. Пока я таких не вижу. Получится ли у Овечкина побить рекорд Гретцки? Саше, думаю, это по силам. Понятно, что какие-то внешние факторы могут влиять: пандемия, сокращенный сезон и так далее. А так у Саши есть все, чтобы побить рекорд Гретцки. Желание и умение у него есть», — сказал Николишин «СЭ».

20 мая «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Бостону» (2:3 2ОТ, счет в серии — 1-2).

(Владислав Флегонтов)

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