Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в разговоре с «СЭ» прокомментировал 800-ю шайбу в карьере нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Даже близко не будет у наших ребят 800 шайб в НХЛ. Пока я таких не вижу. Получится ли у Овечкина побить рекорд Гретцки? Саше, думаю, это по силам. Понятно, что какие-то внешние факторы могут влиять: пандемия, сокращенный сезон и так далее. А так у Саши есть все, чтобы побить рекорд Гретцки. Желание и умение у него есть», — сказал Николишин «СЭ».

20 мая «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Бостону» (2:3 2ОТ, счет в серии — 1-2).

(Владислав Флегонтов)