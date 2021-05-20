Николишин — о 800-й шайбе Овечкина: «У Саши есть все, чтобы побить рекорд Гретцки»
16:40
Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в разговоре с «СЭ» прокомментировал 800-ю шайбу в карьере нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.
«Даже близко не будет у наших ребят 800 шайб в НХЛ. Пока я таких не вижу. Получится ли у Овечкина побить рекорд Гретцки? Саше, думаю, это по силам. Понятно, что какие-то внешние факторы могут влиять: пандемия, сокращенный сезон и так далее. А так у Саши есть все, чтобы побить рекорд Гретцки. Желание и умение у него есть», — сказал Николишин «СЭ».
20 мая «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Бостону» (2:3 2ОТ, счет в серии — 1-2).
(Владислав Флегонтов)
Читайте также
Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
8
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю