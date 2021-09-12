Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат армейцев в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Плохой результат для ЦСКА сегодня. Очень обидная потеря двух очков против не самого сильного соперника. В следующем туре будет большая игра со «Спартаком». На дерби нужна будет особая мотивация. Надеюсь, сегодняшняя ничья пойдет игрокам ЦСКА на пользу. Они должны реабилитироваться. Дерби со «Спартаком» — шанс для армейцев вернуться на лидерские позиции в чемпионате. Думаю, что ЦСКА сейчас не готов бороться за медали, таких соперников, как «Арсенал» нужно обыгрывать», — сказал Ярошик в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

ЦСКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в 7 матчах. «Арсенал» занимает 15-ю строчку с 5 очками в 7 играх.