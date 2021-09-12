Алексей Березуцкий: «Тяжело быть довольным сегодняшним матчем»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:2).
«Игры после сборных всегда непростые. Тяжело быть довольным сегодняшним матчем. Игра разбилась на отрезки, где-то играли неплохо, где-то не очень. Пропустили два гола со стандартов, сказалась потеря концентрация», — сказал тренер.
ЦСКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в 7 матчах. «Арсенал» занимает 15-ю строчку с 5 очками в 7 играх.
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