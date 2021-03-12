«Я отказался, а кое-кто из ребят бабки взял». Бывший вратарь «Локомотива» рассказал, как ему предлагали сдать матч

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Бабурин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как ему предлагали сдать матч.

— Расскажите, как в 1985-м Волчок вас из «Локомотива» убрал.

— Однажды вызвал меня и Бокия: «Что будем делать?» — «В смысле?» — «Приезжало руководство, пропесочило. Нужно принимать меры. Предлагаю освободить из команды Землина и Билялетдинова».

— Рината Билялетдинова, отца Динияра?

— Да. Я возмутился: «Семеныч, они-то в чем виноваты? У Вити к тому же жена в положении, у Рината — только родила...» Волчок хмуро: «Подумайте. Даю время до обеда. Бумагу на отчисление должны подписать вы».

— С чего бы?

— Я капитан, Бокий — мой заместитель. Я ничего подписывать не стал — и тогда уже на меня со стороны Волчка накат пошел. Главное, ребят-то он все равно схарчил. Первым выпроводил Землина. А следом и нас с Ринатом, причем с унизительной формулировкой «за нежелание выхода в высшую лигу», представляете?! Мы были в шоке.

— Пропесочил-то Волчка кто?

— Коршунов, председатель московского совета «Локомотив». Неприятный мужчина, от футбола далекий... Но дело не в нем. А в Волчке. Который просто искал крайних, чтобы оправдаться за слабые результаты команды.

— Кажется, он и в сдаче вас подозревал?

— Да вы что! Это сам Волчок в 1979-м, когда «Кайрат» тренировал, хотел, чтобы «Локомотив» игру продал!

— Как переплелось-то.

— Было так. Ноябрь, предпоследний тур. Нам уже ничего не надо, а «Кайрат» на вылет стоит. Нужна победа. Ну и потянулись гонцы.

— Лично к вам?

— В том числе. Я-то отказался, а кое-кто из ребят бабки взял. Фамилии называть не хочу. А за моими воротами весь матч простоял один товарищ из «Кайрата». Твердил как попугай: «Бабура, пропусти! Бабура, дай нам выиграть!»

— Ассистент Волчка?

— Не совсем. Был такой Сентюков. Деловой человек, как раз отвечал в клубе за эти вопросы. «Кайрат"-то подстраховался, еще и судей зарядил.

— А судьи кто?

— Бригада из Вильнюса во главе с Юшкой. Во втором тайме мы повели 2:1. И началось. Поле тяжелое, у хозяев игра простая — грузят и грузят в штрафную на Штромбергера и Шоха, двух здоровяков. Бодаюсь с ними, они внаглую толкают, пихают — Юшка не реагирует. Видели бы вы, как «Кайрат» счет сравнял!

— И как?

— Очередная подача, иду на мяч. Так меня с одной стороны Шох руками держит, с другой Штромбергер, да еще сзади какой-то умник за ногу схватил! Падаю мордой в грязь, кто-то проталкивает мяч в ворота. Юшка стоит рядом и на центр показывает! 82-я минута, как сейчас помню. А дальше гаснет табло...

— Случайно?

— Едва ли. Контроля времени нет, никто не понимает, сколько играть осталось. Юшка добавил минут пять, не меньше. Казалось, пока третий не забьют, матч не закончится. Вижу — Виктор Марьенко, тренер наш, мечется по беговой дорожке, тыкает зонтом бокового судью, кричит: «Где свисток?!»

— Чем кончилось?

— Удержали ничью. Вопреки всему. Хотя нам, как и «Кайрату», она ничего не давала — обе команды уже превысили лимит. Но все равно, когда Юшка наконец свистнул, радость была такая, что повернулся я к Сентюкову и согнул руку в локте. Позже он вслед за Волчком в «Локомотив» перебрался и припомнил мне этот жест.

— В вашей раздевалке после матча разборки были?

— На тему?

— Вы же сказали — знали, что кто-то бабки взял.

— Обошлось без скандала. Думаю, ребята просто тихо вернули деньги. А вечером Марьенко, изрядно поддавший, расцеловал меня взасос и сказал: «Самая мягкая подушка — это чистая совесть!»

— Он тоже знал, что кто-то сдает?

— Подозревал. А «Кайрату», чтобы спастись от вылета, пришлось в последнем туре с киевским «Динамо» работу вести.

— Успешно?

— 1:0 выиграли, Гладилин забил с пенальти. Когда Лобановскому стало известно, что ребята за его спиной договорняк скатали, хотел уйти из «Динамо», заявление написал. Руководство не отпустило.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Бабурина