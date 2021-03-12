Экс-вратарь «Динамо» и «Локомотива» Сергей Бабурин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, каким защитником был Александр Бубнов.

— В «Динамо» вы застали Бубнова. О котором Александр Новиков нам говорил: «К Сашке в команде плохо относились. Как пришел нелюдимый — так сразу и невзлюбили. Особенно старшее поколение. Гершкович, Еврюжихин, Долматов...»

— Бубнов — фанатик. Мог тренироваться с утра до вечера, режим соблюдал. Да и защитник неплохой. Но вот не приняли его ребята, и все. Допустим, Сашка Маховиков тоже парень замкнутый. Но к нему с уважением относились. А над Бубновым посмеивались. Поддразнивали — из-за дефектов речи. Два прозвища у него было — Шнулок и Флукт.

— Это тянет за собой истории.

— Одесса, один из его первых матчей за дубль. Установка на игру. Рядом с Царевым, главным тренером, сидит Яшин. Спрашивает: «А Бубнов-то где?» Все пожимают плечами. Царев насупился: «Ладно, без него начнем». Минут через пять открывается дверь, заходит Саша. Пододвигает стул, усаживается. Как ни в нем бывало! Яшин: «Саша, почему опаздываешь?!» А тот простодушно: «Да у меня шнулки лопнули. Пофел за новыми». Все ржут. Лев Иваныч головой качает: «Ты хоть на часы поглядывай...»

— Так Бубнов и стал Шнулком?

— Совершенно верно. Потом в Одессе уже с молодежной сборной играли, меня с Бубновым поселили. На стадионе то ли горячей воды не было, то ли ржавая потекла — решили в гостинице помыться. Залетаю в номер, хочу поскорее душ принять — а в ванне дыня плавает, абрикосы, груши, виноград... Я к Бубнову: «Что это?» Он палец поднимает: «Флукты. Витамины. Вы-то всё пиво пьете, а надо флукты куфать...»

— Не в бровь, а в глаз.

— Плюнул я, пошел к Дато Муджири мыться. А Бубнов еще и доктора весь вечер вопросами изводил. Типа «а флукты к какой диете относятся?» В другой раз несколько человек остались ночевать на базе в Новогорске. В том числе Бубнов и я. Команду ждали к 10.00. Казалось, можно выспаться. Не тут-то было!

— Что случилось?

— В семь утра жуткий грохот. Будто отбойный молоток работает. Ба-бах! Ба-бах! Прямо над головой.

— Догадываемся, кто над вами жил.

— Нет, этажом выше располагалась бильярдная. Где всегда лежала штанга. Забегаю, смотрю — Бубнов пыхтит. Три-четыре подхода — и на пол бросает. «Саня, ты что творишь?!» А он спокойненько так: «Ничего. Лазминаюсь».

— Видели, как Гершкович ему навернул?

— Нет. При мне Гонтарь с Бубновым сцепился после матча с «Зенитом». Мы вели 1:0, во втором тайме соперник придавил. Я стоял за воротами, слышал, как Гонтарь крикнул: «Буба, играй с Редкоусом!» Тот отмахнулся, мол, без тебя разберусь. Коля повысил голос: «Буба! К Редкоусу! Ближе!» Сашка опять ноль внимания, еще и огрызнулся.

— Вот это он зря.

— У Коли желваки заиграли. Кулаки сжал. А через пару минут Редкоус выскочил один на один с Гонтарем, обыграл, катнул в пустые. 1:1. Так и закончили.

— В раздевалке заискрило?

— Моментально. Бум! Бум! Бум! Коля надавал тумаков Бубе, приговаривая: «Я же сказал — держи Редкоуса!»

— А Буба?

— Молчал. Сдачи не дал, хотя парень крепкий, здоровый. Но сообразил — с Гонтарем связываться себе дороже. А дальше с криком «Коля, успокойся!» подлетел Иван Иваныч Мозер. Худенький, невысокий. Схватил за руку. Так Гонтарь его этой рукой от пола оторвал и несколько секунд удерживал. Тренера по воспитательной работе!

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Бабурина