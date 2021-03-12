Джордан Ларссон: «Важно выйти на «Динамо» с таким же настроем, как на «Краснодар»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» и вспомнил о недавнем поражении от бело-голубых (0:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Думаю, тогда нам не хватило энергии. Для таких игр важно подходить в таком же настроении, как и к матчу с «Краснодаром», убивать соперника. Мы сыграли плохо, а это дерби! Нужно больше эмоций. Надеюсь, в этот раз сыграем, как с «Краснодаром», — сказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.

Также футболист поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре чемпионата России.

«Это было потрясающе. Настоящий теннисный счет. Отец видел матч, ему понравилась игра команды и моя в частности. Правда, сейчас нам не следует много думать о прошлом матче. Мы сыграли хорошо, но сейчас, при подготовке к следующей игре, нам нужна точно такая же энергия», — добавил форвард.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 (мск).