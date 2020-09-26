Чемпионат России, 9-й тур: расписание и трансляции всех матчей

9-й тур Тинькофф-Чемпионата России. В центральной встрече, которая состоится 27 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив».

26 сентября, суббота

«Тамбов» — «Спартак» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Сочи» — «Краснодар»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

27 сентября, воскресенье

«Арсенал» (Тула) — «Ростов»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

ЦСКА — «Локомотив»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

«Ротор» (Волгоград) — «Рубин» (Казань)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

28 сентября, понедельник

«Химки» — «Динамо»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00