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Чемпионат России, 9-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

9-й тур Тинькофф-Чемпионата России. В центральной встрече, которая состоится 27 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив».

26 сентября, суббота

«Тамбов» — «Спартак» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

Тамбов — Спартак

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Зенит — Уфа

«Сочи» — «Краснодар»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Сочи — Краснодар

27 сентября, воскресенье

«Арсенал» (Тула) — «Ростов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

Арсенал Т — Ростов

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Ахмат — Урал

ЦСКА — «Локомотив»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

ЦСКА — Локомотив

«Ротор» (Волгоград) — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Ротор — Рубин

28 сентября, понедельник

«Химки» — «Динамо»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Химки — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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