Чемпионат России, 9-й тур: расписание и трансляции всех матчей
9-й тур Тинькофф-Чемпионата России. В центральной встрече, которая состоится 27 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив».
26 сентября, суббота
«Тамбов» — «Спартак» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Сочи» — «Краснодар»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
27 сентября, воскресенье
«Арсенал» (Тула) — «Ростов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00
«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
ЦСКА — «Локомотив»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
«Ротор» (Волгоград) — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
28 сентября, понедельник
«Химки» — «Динамо»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00