Вратарь «Спартака» Селихов приступил к работе с мячом
11:11
Вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к работе с мячом, информирует пресс-служба красно-белых.
«Ждем возвращения в общую группу», — говорится в сообщении в Twitter.
27-летний футболист после сложного перелома пальца руки был вынужден пропустить три месяца.
Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой вратарь становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.
Александр Селихов уже приступил к работе с мячом ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 20, 2021
Ждём возвращения в общую группу ? pic.twitter.com/et01g4pbu3
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