Вратарь «Спартака» Селихов приступил к работе с мячом

Вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к работе с мячом, информирует пресс-служба красно-белых.

«Ждем возвращения в общую группу», — говорится в сообщении в Twitter.

27-летний футболист после сложного перелома пальца руки был вынужден пропустить три месяца.

Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой вратарь становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.