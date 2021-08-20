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Вратарь «Спартака» Селихов приступил к работе с мячом

11:11
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к работе с мячом, информирует пресс-служба красно-белых.

«Ждем возвращения в общую группу», — говорится в сообщении в Twitter.

27-летний футболист после сложного перелома пальца руки был вынужден пропустить три месяца.

Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой вратарь становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

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