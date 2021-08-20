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Полузащитник «Кана» сегодня прилетит в Москву для перехода в «Локомотив»

10:48
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека, который близок к переходу в «Локомотив», сегодня, 20 августа, прилетит в Москву.

Ранее издание L'Equipe написало, что стороны в ближайшее время объявят о заключении сделки. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро без учата бонусов.

По данным «СЭ», 20-летний француз перейдет в «Локомотив» в общей сложности за семь миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Бека-Бека провел 27 матчей за «Кан» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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