Полузащитник «Кана» сегодня прилетит в Москву для перехода в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека, который близок к переходу в «Локомотив», сегодня, 20 августа, прилетит в Москву.

Ранее издание L'Equipe написало, что стороны в ближайшее время объявят о заключении сделки. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро без учата бонусов.

По данным «СЭ», 20-летний француз перейдет в «Локомотив» в общей сложности за семь миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Бека-Бека провел 27 матчей за «Кан» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.