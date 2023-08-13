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Вратарь «Факела» Гудиев рассказал, что думает об эпизоде в конце матча с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Виталий Гудиев рассказал, о чем говорили игроки команды после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). В конце матча был спорный момент в штрафной питерцев.

— Что не разобрали с первым голом, когда забивал Сергеев? Понадеялись друг на друга?

— Мы уже это разобрали. Бывают такие непонятные и сложные моменты. Случилось так и залетел.

— Когда Вадима Евсеева спросили, что с пенальти, он посоветовал пойти в раздевалку и спросить у футболистов. Можете сказать, как там обсуждалось после матча?

— Опять же, я говорю свое мнение. Не то, что на эмоциях, а вот так. Какой-то контакт был, но спрашивал я у Макса, он говорит, не трогал его. Просто нога была в воздухе и они соприкоснулись. Можно трактовать, что это фол. Я бы не поставил.

Виталий Гудиев
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
6
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
7
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
8
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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