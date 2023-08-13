Смолов пожелал удачи Захаряну в «Реал Сосьедад»: «Для него это супер-вариант»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал «СЭ» ситуацию с переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я очень рад за него. Надеюсь, что трансфер состоится. Искренне желаю Арсену удачи, успехов. Я с ним разговаривал, буду поддерживать. У меня есть знакомый в «Реал Сосьедад», которому я собираюсь написать, чтобы его нормально приняли в коллектив, помогли, поддержали. Думаю, что для него это супер-вариант. Арсен сможет себя там проявить», — сказал Смолов.

Также Смолов добавил, что обсуждал с Захаряном возможные трансферы.

«Мы с ним разговаривали про все потенциально возможные трансферы. Про большую часть того, что писали в прессе, он даже сам не слышал. До него не доходила эта информация. Про «Челси», конечно, слышал. Но это было год назад. Сан-Себастьян — супер-город. Там нет плохих стадионов. Очень развита культурная жизнь. Все факторы в пользу того, чтобы у него все получилось», — добавил Смолов.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна достигнута.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.