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Сегодня, 11:45

18-летний воспитанник ЦСКА — о том, как зарабатывает в США: «15 детей мне платят по 25 долларов»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Максим Скопинов (справа)
Максим Скопинов (справа).
Фото из личного архива

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— В декабре я нашел работу в Вашингтоне. Через воспитанника «Зенита» Богдана Ведерникова, студента университета Колорадо, я вышел на русского владельца футбольной академии в Мэриленде, который предложил мне стать ассистентом тренера. По студенческой визе нельзя работать официально, поэтому я и в Юте не мог нигде устроиться, и здесь, в Вашингтоне, сначала был помощником. В той академии мне платили 20 долларов в час за работу с 15 детьми, говорящими на английском.

Здесь русский язык слышен на каждом шагу и моих земляков полно. Осознав это, я сам решил открыть собственную русскоговорящую академию, чтобы уже каждый из условных 15 детей мне платил по 25 долларов. Клиентов я нашел быстро — рассказал русскоговорящим родителям той же школы, в которую меня позвали, что открываю свою, где занятия будут проводиться на русском языке. Единомышленника тоже нашел быстро, как и точку. Сейчас у меня их четыре: три в Мэриленде и одна в Вирджинии, неподалеку. В сумме — 40 детей разных возрастов, есть даже двухгодовалые.

Конечно, свой бизнес тяжело открывать без стартового капитала, поэтому пока у нас нет помещений — мы проводим тренировки в городских парках и на общественных газонах. Но в перспективе, надеюсь, мы разрастемся до профессиональной футбольной школы. Даже есть рабочее название — Red Star.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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0
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Воспитанник ЦСКА — об учебе в колледже США: «Однажды на урок пришли сатанисты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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