Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:30

Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Скопинов.
Фото «СЭ»
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
Фото из личного архива
1/8
Рассказ от первого лица от 18-летнего воспитанника «Динамо» и ЦСКА Максима Скопинова.

Против Пиняева и Худякова

Я родился в Москве и до прошлого года всегда жил там. Мама была фигуристкой, папа занимался футболом, поэтому я по спортивному пути и пошел. Сначала ходил в школу «Динамо», потом перебрался в академию ЦСКА, с которой выиграл чемпионат России в 2016 году.

Моя нынешняя позиция — в середине поля, хотя в армейской школе я был центрфорвардом. Со мной играли те, кто сейчас уже привлекается к матчам и тренировкам с ЦСКА: Матвей Лукин, Ярослав Доль, Ярослав Арбузов. Против меня — те, кто уже давно во взрослом футболе. Например, как-то в матче против академии «Чертаново» я оформил хет-трик, а игравший против меня Серега Пиняев ушел с поля без гола. Забивал я за ЦСКА и Даниилу Худякову, причем в той игре мы победили 5:0!

из личного архива

В 12 лет получил серьезную травму — перелом коленной чашечки. Причем травму диагностировали не сразу — сперва врачи мне назначили физиотерапию, думая, что у меня ничего серьезного, а рентген сделали лишь через три недели. И уже снимок показал трещину во все колено.

После этого в ЦСКА меня уже списали. Вылечив травму, я сначала присоединился к только что созданной академии «Велеса», а через три года перешел в «Буревестник». Находился на просмотре в «Зените», ко мне был интерес от пражской «Спарты», хотя до конкретики там дело не дошло.

из личного архива

Рождение идеи

С 15 лет я уже вовсю играл с мужиками в любительских турнирах за «Буревестник», но быстро понял, что пробиться во взрослый футбол здесь будет тяжело. Столкнулся с различными проблемами, в том числе нефутбольными, поэтому задумался о переезде в другую страну. Сперва хотел отправиться не в США, а в Европу, как мой знакомый Эмил Лулчев — он сейчас играет в молодежке испанского «Леванте». Но в итоге я выбрал Америку.

Гази, Амир и&nbsp;Мухаммад Ибрагимовы. Братья из России зажигают в академиях «МЮ» и «Сити». Старший — будущая звезда «Юнайтед»

Когда я учился в академии «Динамо», в молодежной команде играл Валерий Сарамутин — он родился в Нью-Джерси и с 2018-го по 2021-й выступал в США за «Остин Боулд». Я связался с ним через младшего брата, расспросил обо всем, и он назвал мне свою зарплату. Цифр я называть не буду, но сумма была приличная — она превосходила среднюю зарплату по второй лиге в 30 раз и даже по меркам своего штата считалась высокой. Плюс футболистам в США помогают с проживанием, питанием и страховкой, а в нашей ПФЛ — чаще всего нет.

С этого момента я начал продумывать план переезда в Америку: стал смотреть местные матчи, изучать условия жизни и образования. И ошибочно начал думать, что там я получу то, чего мне не видать в России.

из личного архива

Ирландский агент и работа в кофейне

Знаю: тяжело поверить в то, что 15-летний подросток решил самостоятельно проработать план переезда из России в США. Но это так. Родители были в курсе, однако я решил самостоятельно заниматься переездом и сбором средств.

Всю информацию я рыл сам. Сперва нашел агента: через играющую в США российскую футболистку вышел на ирландского агента Лайла Гиффорда, который мне еще и сделал скидку по знакомству. Цена вопроса — одна тысяча евро. В нее входило все: услуги по получению визы, нарезка видео, продвижение и переговоры с университетом. Мы с ним договаривались на полную стипендию, и он мне нашел подходящие варианты: один в университете, один в колледже.

Богдан Ведерников. «Когда все началось, тренер сказал мне: «Не потерплю никаких оскорблений в твою сторону». Приключения воспитанника «Зенита» в США

Но на оплату услуг агента мне еще нужно было найти деньги, а где их взять? На работе. В 16 лет я пошел работать в кофейню на Курском вокзале, параллельно учился в школе и играл за молодежку «Буревестника». Причем каждый мой матч надо было снимать на камеру для нарезок. То есть я кого-то просил записывать видео моей работы с мячом, потом дома выбирал лучшие моменты, отправлял их агенту, а он склеивал полноценный клип. После этого он отправлял нарезку в университеты и публиковал на своем сайте.

из личного архива

Переезд в Юту

Нарезка была хорошей, но многих отталкивало то, что мне требовалась полная стипендия. Как правило, университеты и даже колледжи предоставляют действительно одаренным игрокам 70% обеспечения, а 100% - редко. Мне полную стипендию предложили два вуза. Первый — университет в Теннесси: 28 тысяч долларов в год плюс питание. Но от него я отказался из-за слабой команды — она выступает не в высшей лиге университетов. Да и в городе Маккензи, где располагается вуз, живет около трех тысяч человек — после Москвы мне было бы там тяжеловато.

Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук. Альманах наших в Европе: Кокорин, Головин, Миранчук и еще 28 российских легионеров

И я выбрал второй вариант — колледж SLCC в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Да, это не университет, но очень сильный колледж. Здесь стоит рассказать об иерархии местного студенческого футбола. В США есть три лиги: в двух высших играют только университеты, а в третьей — колледжи. Но все они закрытые, без вылета и перехода между ними, так что нельзя называть колледж-лигу слабейшей. Напротив, наша команда «Солт-Лейк-Сити Брюинз» высоко котируется в штате, многие перебираются в крутые университеты на хорошую стипендию. Я понимал, что могу пойти по тому же пути. Привлекло меня и то, что этот колледж фактически считается фарм-клубом команды МЛС «Реал Солт-Лейк», а совсем недавно там построили новую тренировочную базу, да и тренер брал меня без очного просмотра. Условия были классными. Полная стипендия — около 18 тысяч долларов в год. Единственное, мне нужно было заплатить 1200 долларов за годичную медицинскую страховку.

из личного архива

«Со мной фотографировался даже тренерский штаб»

Летом 2022 года я наконец-то переехал в Юту. Первое, с чем я столкнулся, — языковой барьер. Английский я выучил на достаточном уровне, но в Юте значительная часть населения — латиноамериканцы. Бывало, в школе обращаюсь к кому-то на английском, а мне отвечают на испанском, думая, что я боливиец или венесуэлец. 70% нашей команды говорило только на испанском. Как так? Этот колледж не требует от абитуриентов сдавать языковой экзамен для поступления, чем пользуется и тренер: почти весь состав команды из Латинской Америки. Да и сам тренер — Марк Дэвис — свободно говорит по-испански, так как служил в мормонской церкви в Мексике. Предыгровая установка тоже давалась на двух языках.

Условия на тренировках были очень хорошими: массаж, топ-экипировка, газон. В команду входило 36 человек, в основе всегда выходили игроки старше 21 года, а капитану — вообще 24. Конечно, мне приходилось тяжело, ведь на тот момент еще даже не исполнилось 18, но я к этому был готов. Кстати, со мной нередко фотографировались, даже тренерский штаб это делал: это в Вашингтоне, где я сейчас, полно моих соотечественников, а в Юте — сплошные латиноамериканцы, они там никогда не видели русского.

из личного архива

Тренер-обманщик

В целом уровень команды меня устраивал, я настраивался на конкуренцию. Но тренер — это катастрофа. Дэвис сразу меня обманул: перед подписанием контракта он пообещал, что поможет найти работу в кампусе, ведь денег у меня не было. А спустя некоторое время он в лицо сказал мне и моему единственному другу-бразильцу: «Я не буду вам помогать. Это ваши проблемы, что вы мне поверили».

Яков Шмелев. «Я — русский американец. В Штатах не слышал ничего плохого о России». Футболист из Тольятти покоряет США

Но это было только начало. Я уже сказал, что Дэвис — мормон, и у нас в основе всегда выходили сплошь мормоны, даже если они не были лучшими на своих позициях. Бывало, тренер обещает одному игроку место в стартовом составе, а ставит другого.

Каждую тренировку Дэвис начинал с 20-минутной речи о том, как он нас любит, какая мы дружная семья. Ладно, если бы он произносил ее только перед началом сезона, но нет — перед каждым занятием. Причем на словах его любовь и ограничивалась: когда мы проигрывали, тренер обвинял в поражении футболистов, а за пределами базы даже не здоровался ни с кем из нас!

из личного архива

Еда для бездомных и костер вместо отопления

На наши проблемы Дэвису было наплевать. Мы мерзли, но его это не волновало. В октябре в нашем доме отключили отопление за неуплату коммуналки. Естественно, мы сказали об этом тренеру, на что он ответил: «Это ваши проблемы». О том, что мы должны оплачивать отопление, каждый узнал только по приезде в Юту, а денег, повторюсь, ни у кого не было. Поэтому в десятиградусный мороз мы просто выживали: спали, накрывшись куртками, разводили костер на заднем дворе, чтобы хоть как-то прогреться. Снег, кстати, мы тоже сами убирали, в том числе с крыши — боялись, что она не выдержит.

Мало того, еды нам тоже не хватало. Питание нам, конечно, поставляли, как и положено при полной стипендии, но это был фудбанк. Что это такое? Еда для бездомных — та, что списывают в магазинах: она либо с истекающим завтра сроком годности, либо уже испорчена. Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться, и играть.

из личного архива

Взятки и комиссионные

Дэвис — бизнесмен, а не тренер. Он ставил в состав не лучших, а тех, у кого больше денег. Понятно, что колледж многие рассматривают как ступень в крутой университет. И тренеру выгодно, когда на повышение уходит футболист из обеспеченной семьи, ведь он получает откат! Это у него проработанная схема, причем, по его мнению, даже не мошенническая: он напрямую говорил, что ставит в состав тех, кто впоследствии ему «поможет».

Игорь Дударев. На Мальте играет русский защитник. Он забивал в бутсах Миранчука и хочет в сборную к Карпину

А знаете, как вообще работает трансферная система в студенческом футболе США? Совсем не так, как в России. Допустим, университет заинтересовался игроком из колледжа. Что делать? По регламенту предложение игроку нельзя делать напрямую, так как у него действующий контракт с колледжем. Предложение по величине стипендии, условиям и так далее поступает тренеру. Предположим, два университета делают предложения по одному игроку колледжа SLCC и обращаются к Марку Дэвису. Он в свою очередь по регламенту должен уведомить о внешнем интересе игрока, но вместо этого он сообщал университетам свои условия — то, сколько он хочет получить за переход футболиста. И сумма одного такого отката могла доходить там до 50 тысяч долларов. Причем из нашей команды футболисты пачками перебирались в одни и те же места — к знакомым тренерам Дэвиса.

Игрок может даже не знать о том, что на него выходили другие университеты с лучшими условиями. Допустим, один вуз предлагает полную стипендию, а другой — лишь покрытие 70%. Понятно, что первый вариант выгоднее футболисту, но Дэвис мог о нем умолчать, если второй университет согласился на более крупные комиссионные для тренера. И при этом он ежедневно называл нас семьей.

из личного архива

Сатанисты и разрыв с командой

Сам колледж — отдельная тема. Сами уроки были неплохими: я изучал, к примеру, искусство, бизнес, психологию. А еще был предмет, который я никогда не забуду, — история религий. Мормоны считают, что все веры имеют право на существование, поэтому к нам на урок однажды пришли сатанисты. Они рассказывали про свою религию и о том, как приносят животных в жертву. И все это я должен был слушать.

Играл я мало. Тренировался усердно, но на поле меня выпускали редко — из-за возраста и по озвученным выше причинам. Конечно, из-за всех проблем у меня копился негатив, и в конце прошлого года, на одной из последних тренировок, я высказал Дэвису все, что думаю о нем. Прямо перед командой.

Валерий Сарамутин. Русский игрок в США не встал на колено и был отстранен от матчей. Рассказ от первого лица

В тот день тренер по традиции собрал нас в круг и начал свою демагогию про семью, но я его перебил. Сказал как есть при всех: что Дэвис за нас получает откаты, обманывает всех, что мы дома ног не чувствуем в мороз, а ему до этого нет дела. Никто мне не пытался возразить, а сам тренер слушал меня молча. Думаю, он был в шоке: наверняка предполагал, что 18-летний русский мальчик ничего не понимает, а если и понимает, то будет молчать.

Закончив, я сам покинул тренировку и больше не приходил на базу. И я был не первый и не последний: чуть раньше из команды ушел голландец, через две недели после меня — аргентинец. Всем тяжело, просто я озвучил то, что у всех на уме. Дэвис потом ко мне приехал и даже пытался уговорить остаться привычными фразами о том, что он хочет помочь. Но я уже все решил. Деньги, которые мне выделяли на оплату комнаты, я забрал и купил на них билеты до Вашингтона, потому что там же, в Мэриленде, мне предложили хорошую работу. А с колледжем я разорвал контракт по собственному желанию.

из личного архива

Вашингтон и своя школа

В декабре я нашел работу. Через воспитанника «Зенита» Богдана Ведерникова, студента университета Колорадо, я вышел на русского владельца футбольной академии в Мэриленде, который предложил мне стать ассистентом тренера. По студенческой визе нельзя работать официально, поэтому я и в Юте не мог нигде устроиться, и здесь, в Вашингтоне, сначала был помощником. В той академии мне платили 20 долларов в час за работу с 15 детьми, говорящими на английском.

Здесь русский язык слышен на каждом шагу и моих земляков полно. Осознав это, я сам решил открыть собственную русскоговорящую академию, чтобы уже каждый из условных 15 детей мне платил по 25 долларов. Клиентов я нашел быстро — рассказал русскоговорящим родителям той же школы, в которую меня позвали, что открываю свою, где занятия будут проводиться на русском языке. Единомышленника тоже нашел быстро, как и точку. Сейчас у меня их четыре: три в Мэриленде и одна в Вирджинии, неподалеку. В сумме — 40 детей разных возрастов, есть даже двухгодовалые.

из личного архива

Скорый переход во взрослый футбол

Конечно, свой бизнес тяжело открывать без стартового капитала, поэтому пока у нас нет помещений — мы проводим тренировки в городских парках и на общественных газонах. Но в перспективе, надеюсь, мы разрастемся до профессиональной футбольной школы. Даже есть рабочее название — Red Star.

Что дальше? С визой пока проблем нет — до 2027 года я могу находиться в США. Но я сомневаюсь, что дотяну до этого времени, — дом роднее. Хотя кто знает? Мне нравится заниматься с детьми, да и скоро я подпишу контракт с клубом «Тайсонс Сити» из Вирджинии, играющим в четвертой американской лиге. Это уже профессиональный взрослый футбол, совершенно другой уровень. Там русский спортивный директор Григорий Гуршман, который и пригласил меня к себе на неплохую зарплату — в переводе на рубли примерно 100 тысяч. Сезон там пока не начался — старт в августе. Рассчитываю к этому моменту набрать форму и заиграть в основе.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
46
25
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

После золотого матча «Барселоне» пришлось убегать от фанатов, Гвардиола в шаге от титула, Погба получил нелепую травму
Новости
RSS RSS
Все новости