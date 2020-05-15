Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возобновление сезона РПЛ.

Ранее на заседании РФС было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.

— Снимаю шляпу перед руководством РФС! — написал Радимов в Twitter. — Решение возобновить РПЛ — охренительное! Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня. Но! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают — а действуют! Уважение к ним безгранично!