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Владислав Радимов — о возобновлении РПЛ: «С таким руководством РФС наш футбол выйдет на новый уровень»

23:40
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возобновление сезона РПЛ.

Ранее на заседании РФС было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.

— Снимаю шляпу перед руководством РФС! — написал Радимов в Twitter. — Решение возобновить РПЛ — охренительное! Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня. Но! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают — а действуют! Уважение к ним безгранично!

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