Владислав Радимов — о возобновлении РПЛ: «С таким руководством РФС наш футбол выйдет на новый уровень»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возобновление сезона РПЛ.
Ранее на заседании РФС было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.
— Снимаю шляпу перед руководством РФС! — написал Радимов в Twitter. — Решение возобновить РПЛ — охренительное! Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня. Но! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают — а действуют! Уважение к ним безгранично!
Снимаю шляпу перед руководством РФС!Решение возобновить РПЛ-охренительное!Понятно,сложное. Понятно,ещё много подвигов надо совершить к 21 июня!Но!Уверен-с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень!Это люди,которые не болтают — а действуют!Уважение к ним — безгранично!— Владислав Радимов (@radimov02) May 15, 2020