Ветеран ЦСКА: «На месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку Марио!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал фото голкипера команды Игоря Акинфеева и экс-игроком армейцев Марио Фернандесом, который на данный момент выступает за «Зенит».

Перед матчем 7-го тура РПЛ вратарь холодно отреагировал на приветствие бывшего игрока красно-синих.

«Я бы на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку. Что с него возьмешь, с этого Марио? Он поступил подло. Его отпустили по договоренности, его уважали любили, хотя его не за что любить, подумаешь ерунда. А он вот так вот отнесся. Он всегда мечтал попасть в сборную Бразилии, но он там никому не нужен. Это только у нас в нашем безобразном футболе. И тут у нас не заиграл, а просто вписался в эту систему. Акинфеев пожал ему руку, но я считаю, с ним нельзя вообще ни на какую тему разговаривать», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 год, подписал контракт с «Зенитом».

После семи туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (17 очков).