Сантос: «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья против ЦСКА важна для нас»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил важность ничейного результата для команды в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Мы сражались до самого конца. Мы начали хорошо, играли хорошо. Весь матч контролировали мяч. Я рад, что мне удалось сравнять счет. «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья против ЦСКА важна для нас. Мы вернемся домой с одним очком и с мыслью, что может стать лучше», — цитирует Сантоса Metaratings.ru.

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.