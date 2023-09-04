Федотов высказался о трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба.

«Огорчает ли меня, что второй сезон трансферы у ЦСКА происходят к 7-8-му туру? Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходится не то что тренироваться, а играть. Это не способствует набору формы — одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После семи туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (17 очков).