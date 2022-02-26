Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу армейцев над «Спартаком» (2:0) в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. Голы забили Юсуф Языджи и Бактиер Зайнутдинов.

«Еще до матча предсказал победу со счетом 2:0. Новички интересные. Показалось, что немного не вписался Медина, но Фукс хорошо отыграл на своей позиции. У нас классная оборона. Полузащита с Карраскалем классной стала. Правда Заболотный немного выпадает из этого коллектива. Конечно, не комбинационный игрок. Ему надо, чтобы под него работали, он может подставлять ногу, задницу, все, что угодно. У нас все в порядке. Березуцкие молодцы, отличная игра», — сказал Пономарев «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался об игре «Спартака».

«От «Спартака» большего не ожидал. Играли как и в прошлом сезоне, тянули резину. Слабенькие у них ребята. Умяров — очень слабый, Жиго и Джикия — слабые. Здесь ничего удивительного нет. Они и дальше будут гореть», — добавил Пономарев.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).