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Сегодня, 22:58

Владимир Федотов ушел от ответа на вопрос о судействе Безбородова в матче ЦСКА с «Ахматом»

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Владимир Федотов.
Фото ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в гостевом матче 2-го тура РПЛ над «Ахматом» (3:2) высказался о резонансном эпизоде в конце первого тайма.

«Когда отбили пенальти, я в очередной раз понял, что Игорь показал свой класс и уровень, и что мы должны начинать от ворот после этого эпизода. Но посчитали по-другому», — приводит пресс-служба красно-синих слова Федотова.

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Судья Владислав Безбородов сначала дал отмашку на выполнение пенальти, но уже после окончания момента — вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, а его партнер выбил мяч за пределы поля — Безбородов отправился к монитору смотреть фол армейца, заменил желтую карточку на красную и удалил защитника Милана Гайича с поля, и назначил повторный пенальти, что является нарушением протокола ВАР.

Также Федотов заявил, что не может ответить на вопрос о возможных санкциях в отношении Безбородова.

«Я не могу ответить на этот вопрос. У судей есть их руководство, которое разберется во всех тонкостях. Есть переговоры, там все станет ясно и понятно. Не в нашей компетенции давать оценку действиям арбитра», — сказал главный тренер ЦСКА.

Источник: pfc-cska.com
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, будет ли клуб подавать протест после матча с «Ахматом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
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Федор Чалов

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П
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 2
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 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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 2 1 0
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 2 1 0
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