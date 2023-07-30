Матч-шоу в Грозном: пять пенальти (один в уме), три удаления и фантастическая победа ЦСКА
За что мы любим наш чемпионат? Кто-то — за результативность, кто-то — за непредсказуемость, кто-то — может быть, за скандалы. Если суммировать, то мы любим РПЛ за высокую концентрацию событий: плотность голов, диких сюжетов, неоднозначных судейских решений и эпичных ошибок футболистов в нем такая, что не всякая нервная система справляется.
Матч между «Ахматом» и ЦСКА — это наша РПЛ в миниатюре. Вроде бы стандартный матч, не предвещающий ничего сверхъестественного, оборачивается подлинным шоу. И обсуждать его будут еще долго.
Тон битвы в Грозном был задан уже на 12-й минуте, когда Марата Быстрова удалили за игру рукой в своей штрафной, хотя не со всех ракурсов нарушение правил защитника «Ахмата» очевидно. Чалов реализовал 11-метровый, но тогда мало кто обратил на все это внимание. Ну, пенальти. Ну, красная карточка. Мало ли их бывает в РПЛ?
Оказывается, мало. По крайней мере первый тайм матча «Ахмат» — ЦСКА показывает, что в 45 минут можно легко уместить сразу четыре штуки. И даже пять, если быть совсем точным.
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Игравшему вдесятером «Ахмату» требовались перестановки, и Сергею Ташуеву пришлось снять с игры одного из лидеров — Беришу. Но весенним матчем с «Локомотивом» грозненцы доказали, что в большинстве им сложнее, чем в меньшинстве, — тогда, напомню, гости выстояли вдевятером. А тут хозяева проявили характер и на исходе часа отличились: Олейникова снесли в штрафной, а Конате воплотил наказание в гол.
Но и здесь наблюдавшие за матчем по текстовым трансляциям вряд ли потянулись к пульту. Ведь что такое два пенальти за полчаса? В нашей лиге это иногда случается. Вряд ли кого-то интересовала и вдохновенная игра Олейникова — атакующий хавбек «Ахмата» был невероятно активен и много бил по воротам, как и во встрече предыдущего тура с «Крыльями Советов». В конце первого тайма Иван красиво раскачал защитника и неожиданно выстрелил с левой в ближний угол — Акинфеев неуверенно отразил мяч, и на добивание чуть было не подоспел Конате.
А дальше началось то, что заставило всех переключиться на игру в Грозном. Заболотного уронили в штрафной «Ахмата», и главный арбитр матча Владислав Безбородов после второго за игру просмотра видеоповтора назначил пенальти — Чалов оформил дубль.
Вскоре Безбородов вновь указал на «точку» в штрафной — на этот раз ЦСКА. Снова умница Олейников заработал пенальти, и он же собирался исполнить удар. Сперва судья, казалось, действовал согласно инструкциям: показал желтую карточку Гайичу и дал свисток на удар. Однако Олейников не забил — Акинфеев сыграл на высоте.
Это уже выглядело фантастически, но тут мы увидели новый сюжетный поворот, совершенно не предсказуемый: с Безбородовым вышли на связь видеоарбитры, которые рекомендовали ему удалить Гайича, хотя эпизод уже был заигран. Согласно протоколу ВАР, главный арбитр не имеет права менять наказание за фол в штрафной после исполненного пенальти, но именно это сделал Безбородов: он пошел к монитору, после чего показал Гайичу красную карточку и заставил «Ахмат» перебить пенальти. Теперь уже к мячу подошел Конате — и оформил дубль.
В перерыве все вроде немного поутихли, потому что второй тайм начался относительно спокойно. Обе команды привыкали к тому, как действовать вдесятером, — и понимали, что нужно как-то забивать с игры. А с этим наблюдались проблемы. Хотя «Ахмат» был активен: хорошо бил издали Ильин, а на 70-й минуте Акинфеев чудом не пропустил — Олейников классно исполнил удар, но Игорю повезло.
И только на 79-й минуте на табло «Ахмат Арены» наконец-то загорелись слова «возможно, пенальти». Камилов сфолил, а к мячу в третий раз подошел Чалов — и оформил первый хет-трик сезона. Пять пенальти — пять голов. Был, конечно, и шестой, но он мистическим образом оказался нереализованным.
Эта встреча не должна была закончиться тихо. И прибежавший в чужую штрафную в добавленное время Шелия пытался сравнять, но вместо этого получил желтую карточку. А красную, третью за безумные 90 минут игры, показали Семенову.
ЦСКА победил 3:2, но этот матч точно не забудут. А обсуждать его будут еще очень долго.
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Матч в Грозном получился для ЦСКА очень непростым. Будет ли такой же игра с «Локомотивом» в третьем туре? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что она будет упорной, так как армейцы идут небольшими фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех «Локо» — за 2.85 (35%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0