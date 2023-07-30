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Матч-шоу в Грозном: пять пенальти (один в уме), три удаления и фантастическая победа ЦСКА

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче с пятью пенальти и тремя удалениями
Гоша Чернов
Корреспондент
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Владислав Безбородов в матче «Ахмат» — ЦСКА.
Фото ФК «Ахмат»
Игра, которую будут обсуждать еще очень долго.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:3
ЦСКА

За что мы любим наш чемпионат? Кто-то — за результативность, кто-то — за непредсказуемость, кто-то — может быть, за скандалы. Если суммировать, то мы любим РПЛ за высокую концентрацию событий: плотность голов, диких сюжетов, неоднозначных судейских решений и эпичных ошибок футболистов в нем такая, что не всякая нервная система справляется.

Матч между «Ахматом» и ЦСКА — это наша РПЛ в миниатюре. Вроде бы стандартный матч, не предвещающий ничего сверхъестественного, оборачивается подлинным шоу. И обсуждать его будут еще долго.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — ЦСКА: судья Безбородов и видеоассистент Иванов нарушили протокол ВАР. Это основание для подачи протеста

Тон битвы в Грозном был задан уже на 12-й минуте, когда Марата Быстрова удалили за игру рукой в своей штрафной, хотя не со всех ракурсов нарушение правил защитника «Ахмата» очевидно. Чалов реализовал 11-метровый, но тогда мало кто обратил на все это внимание. Ну, пенальти. Ну, красная карточка. Мало ли их бывает в РПЛ?

Оказывается, мало. По крайней мере первый тайм матча «Ахмат» — ЦСКА показывает, что в 45 минут можно легко уместить сразу четыре штуки. И даже пять, если быть совсем точным.

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Игравшему вдесятером «Ахмату» требовались перестановки, и Сергею Ташуеву пришлось снять с игры одного из лидеров — Беришу. Но весенним матчем с «Локомотивом» грозненцы доказали, что в большинстве им сложнее, чем в меньшинстве, — тогда, напомню, гости выстояли вдевятером. А тут хозяева проявили характер и на исходе часа отличились: Олейникова снесли в штрафной, а Конате воплотил наказание в гол.

Но и здесь наблюдавшие за матчем по текстовым трансляциям вряд ли потянулись к пульту. Ведь что такое два пенальти за полчаса? В нашей лиге это иногда случается. Вряд ли кого-то интересовала и вдохновенная игра Олейникова — атакующий хавбек «Ахмата» был невероятно активен и много бил по воротам, как и во встрече предыдущего тура с «Крыльями Советов». В конце первого тайма Иван красиво раскачал защитника и неожиданно выстрелил с левой в ближний угол — Акинфеев неуверенно отразил мяч, и на добивание чуть было не подоспел Конате.

А дальше началось то, что заставило всех переключиться на игру в Грозном. Заболотного уронили в штрафной «Ахмата», и главный арбитр матча Владислав Безбородов после второго за игру просмотра видеоповтора назначил пенальти — Чалов оформил дубль.

Вскоре Безбородов вновь указал на «точку» в штрафной — на этот раз ЦСКА. Снова умница Олейников заработал пенальти, и он же собирался исполнить удар. Сперва судья, казалось, действовал согласно инструкциям: показал желтую карточку Гайичу и дал свисток на удар. Однако Олейников не забил — Акинфеев сыграл на высоте.

Это уже выглядело фантастически, но тут мы увидели новый сюжетный поворот, совершенно не предсказуемый: с Безбородовым вышли на связь видеоарбитры, которые рекомендовали ему удалить Гайича, хотя эпизод уже был заигран. Согласно протоколу ВАР, главный арбитр не имеет права менять наказание за фол в штрафной после исполненного пенальти, но именно это сделал Безбородов: он пошел к монитору, после чего показал Гайичу красную карточку и заставил «Ахмат» перебить пенальти. Теперь уже к мячу подошел Конате — и оформил дубль.

В перерыве все вроде немного поутихли, потому что второй тайм начался относительно спокойно. Обе команды привыкали к тому, как действовать вдесятером, — и понимали, что нужно как-то забивать с игры. А с этим наблюдались проблемы. Хотя «Ахмат» был активен: хорошо бил издали Ильин, а на 70-й минуте Акинфеев чудом не пропустил — Олейников классно исполнил удар, но Игорю повезло.

И только на 79-й минуте на табло «Ахмат Арены» наконец-то загорелись слова «возможно, пенальти». Камилов сфолил, а к мячу в третий раз подошел Чалов — и оформил первый хет-трик сезона. Пять пенальти — пять голов. Был, конечно, и шестой, но он мистическим образом оказался нереализованным.

Эта встреча не должна была закончиться тихо. И прибежавший в чужую штрафную в добавленное время Шелия пытался сравнять, но вместо этого получил желтую карточку. А красную, третью за безумные 90 минут игры, показали Семенову.

ЦСКА победил 3:2, но этот матч точно не забудут. А обсуждать его будут еще очень долго.

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Матч в Грозном получился для ЦСКА очень непростым. Будет ли такой же игра с «Локомотивом» в третьем туре? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что она будет упорной, так как армейцы идут небольшими фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех «Локо» — за 2.85 (35%).

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Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
28
101
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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