РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Виталий Денисов получил растяжение связок ноги в игре с «Зенитом»

10:16
Теги:

Защитнику «Рубина» Виталию Денисову диагностировали растяжение связок правой ноги после игры чемпионата России с «Зенитом» (1:2), сообщает РИА «Новости».

Денисов провел на поле 13 минут в матче. После игры его увезли в больницу на машине скорой помощи. О сроках восстановления защитника пока не сообщается.

В чемпионате России-2019/20 Денисов провел за казанскую команду девять матчей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191124/1561523604.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир