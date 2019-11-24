Виталий Денисов получил растяжение связок ноги в игре с «Зенитом»

Защитнику «Рубина» Виталию Денисову диагностировали растяжение связок правой ноги после игры чемпионата России с «Зенитом» (1:2), сообщает РИА «Новости».

Денисов провел на поле 13 минут в матче. После игры его увезли в больницу на машине скорой помощи. О сроках восстановления защитника пока не сообщается.

В чемпионате России-2019/20 Денисов провел за казанскую команду девять матчей.

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