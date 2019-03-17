13:15 | Футбол — РПЛ

Виллаш-Боаш пожелал Семаку и "Зениту" удачи в матче со "Спартаком"

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш пожелал команде удачи в матче 20-го тура чемпионата России против "Спартака". Также он пожелал удачи и нынешнему главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

- Удачи, "Зенит". Удачи, Сергей Семак, - написал португалец в Инстаграме.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Спартак - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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