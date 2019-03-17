Виллаш-Боаш пожелал Семаку и "Зениту" удачи в матче со "Спартаком"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш пожелал команде удачи в матче 20-го тура чемпионата России против "Спартака". Также он пожелал удачи и нынешнему главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

- Удачи, "Зенит". Удачи, Сергей Семак, - написал португалец в Инстаграме.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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