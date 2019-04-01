РПЛ обсудит показ матча "Спартак" - "Зенит" на "Z+" на общем собрании лиги

Руководитель департамента РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев высказался по поводу ситуации с показом матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:1) на клубном онлайн-канале сине-бело-голубых "Z+".

- Лига передала все права на реализацию показа матчей телеканалу "Матч Премьер". Пару дней назад вышло интервью Гавриила Гордеева (креативного директора "Матч ТВ". – Прим. "СЭ"), в котором он отметил, что для "Зенита" показ не был бесплатным. Вопрос о трансляции матчей на "Z+" будет обсуждаться на ближайшем заседании общего собрания РПЛ. (Андрей Михайлов)

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