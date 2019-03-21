Валерий Газзаев: "Появление Карреры на арене "Спартака" – неоднозначный поступок"

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

– Глушаков приносит определенную пользу "Спартаку", когда выходит на поле. Денис забил гол и играет в силу своих возможностей. Когда игрок в команде, против него неразумно воевать – его надо поддерживать ну или хотя бы просто оставить в покое, потому что толку от непрерывных оскорблений в адрес футболиста точно не будет.

Появление Карреры на арене "Спартака" – неоднозначный поступок. С одной стороны, очевидно, что невозможно запретить человеку просто прийти на футбол – это личное дело каждого. С другой стороны, все всё понимают. Ты же видишь, что в клубе только недавно начал работать новый тренер – его, наоборот, следует поддержать, а в твоем появлении можно невольно усмотреть легкую провокацию для фанатов, особенно в случае, если бы "Спартак" проиграл или провел матч плохо. Все эти пересуды – пригласят или не пригласят, или "пригласили, но не пойду" – не идут на пользу красно-белым. Должен же быть некий элемент корпоративности и между тренерами, и между тренером и клубом, который полностью выполнял свои обязательства. (Дмитрий Симонов)

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