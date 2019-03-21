Валерий Газзаев: "В РПЛ должно быть побольше таких матчей, как "Спартак" – "Зенит"

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев​.

– С большим удовольствием посмотрел центральный матч последнего тура. В целом ряде эпизодов игра напоминала хорошие образцы качественного европейского футбола. И "Спартак", и "Зенит" с первой до последней минуты демонстрировали жажду борьбы и волю к победе, сражаясь на поле не щадя ни себя, ни соперников. Именно это по душе зрителям – посмотрите, как трибуны реагировали на игру! Абсолютно по делу, что в итоге команды поделили очки. Безусловно, нельзя не отметить грубейшую и очевидную результативную ошибку арбитра – неназначение пенальти за фол в штрафной "Спартака" на Дзюбе.

В нашей премьер-лиге должно быть побольше таких матчей, как "Спартак" – "Зенит" или "Локомотив" – "Краснодар", который я смотрел на стадионе. Тогда уровень и всего нашего футбола, и зрительского интереса будет расти. (Дмитрий Симонов)

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