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Сегодня, 11:08

«Спасибо ему за то, что он делает для команды». Ветеран ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения

Ветеран Пономарев ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поздравил голкипера армейской команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, игроку исполнилось 36 лет.

«Поздравляю Игоря с этим замечательным праздником! Я его очень уважаю! Он порядочный человек и великолепный голкипер. Постараюсь сделать это лично. Спасибо ему за то, что он делает для ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».

36-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В составе москвичей он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России, семь раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА. На счету армейского голкипера 809 матчей за всю карьеру, включая сборную России и участие в еврокубках.

Игорь Акинфеев
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