ЦСКА поздравил Акинфеева с 36-летием

ЦСКА поздравил вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполняется 36 лет.

«Поздравляем нашего капитана с днем рождения и желаем ему провести еще много матчей за родную команду!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

36-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В составе москвичей он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России, семь раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА.