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Сегодня, 11:03

ЦСКА поздравил Акинфеева с 36-летием

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА поздравил вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполняется 36 лет.

«Поздравляем нашего капитана с днем рождения и желаем ему провести еще много матчей за родную команду!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

36-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В составе москвичей он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России, семь раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6192
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«С днем рождения, легенда». Сборная России поздравила Акинфеева с 36-летием

«Спасибо ему за то, что он делает для команды». Ветеран ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
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Спартак – Арсенал
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