Анзор Кавазашвили: «У Глебова много слабостей! «Спартаку» нужен Модрич»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес красно-белых к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

Ранее об этом в интервью «СЭ» сообщил агент Глебова Павел Банатин.

«Его уже приглашали в сборную. Возможно, он поможет «Спартаку». Я не возражал бы. Нам нужны толковые полузащитники. Но красно-белым прежде всего надо сконцентрироваться на футболистах, которые готовы играть в этом непростом клубе. Спортсмен должен иметь большой опыт на европейской арене. Сегодня Глебов — хороший футболист. Однако он не тянет на уровень европейского игрока», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший футболист «Спартака» также высказал сомнения по поводу технической оснащенности полузащитника «Ростова».

«Парень он замечательный. Но кроме работы человек должен иметь и какую-то технику, которой у Данила нет. В «Спартаке» помимо большого количества перемещений и жесткой игры нужно еще и думать о создании атак. К сожалению, Глебов не умеет думать настолько хорошо. У него много слабостей в этом плане. Нам нужен классный игрок, как Модрич в сборной Хорватии», — добавил Гаврилов.

В текущем сезоне 22-летний Глебов провел 18 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.