«Если будет предложение из чемпионата выше нашего по уровню, мы его рассмотрим». Агент рассказал о будущем Баринова и Глебова

«СЭ» поговорил с представителем игроков Павлом Банатиным.

Дмитрий Баринов и Данил Глебов выдали сверхнасыщенный год: «Ростов» сменил несколько главных тренеров, «Локомотив» — еще и стратегию развития, а игроки ощутили шквал эмоций еще и в сборной. «СЭ» связался с агентом Павлом Банатиным, представляющим интересы футболистов, и обсудил их перспективы.

Баринов — лидер как в «Локо», так и в сборной у Карпина

— 2021 год для Баринова — каким он получился?

— Очень важным, насыщенным и даже переходным. Как от капитана и лидера от него ждут многого, но результаты «Локомотива» совсем не те, которые хотелось бы видеть. Как я уже сказал, с Димы особенный спрос, он много общается с болельщиками. Фанаты понимают, что перемены — это всегда непросто. Футболисты тут не могут быть исключением и в первую очередь разделяют ответственность, но все же футбольный коллектив — это всегда очень сложные настройки. Обязательно нужно сказать и о сборной, в которой Дима закрепился в важнейшем статусе.

— Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки?

— Да. Зная Диму — он не просто делал всю необходимую работу, но трудился гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне он лидер как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина.

— Есть ли вероятность, что Баринов покинет «Локомотив» в ближайшее время?

— Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать.

Глебов с каждым днем развивается и прибавляет

— Согласны, что для Глебова этот год стал прорывным?

— Безусловно, это очень хороший год: его начали вызывать в сборную, он стал капитаном в «Ростове». Все это — в 22 года! Так что можно смело занести это себе в актив. Данил с каждой игрой и с каждым днем развивается и прибавляет. Да, от «Ростова» ждали большего в этом сезоне, поэтому, может, и неверно говорить об исключительных успехах на клубном уровне. Хотя и понятно, что лично для Глебова год был хороший. Вызов в сборную и дебют, выход на поле в важнейшем матче — это все очевидные критерии оценки.

— С чем можно связать такой прогресс Глебова? Есть какая-то кнопка, после нажатия которой все пришло в движение?

— Во многом эта кнопка — Валерий Карпин. Он разглядел моменты, в которых Глебову стоит прибавить и развить свои качества. Мне кажется, после осенних матчей нет ни одного человека, который сказал бы, что Глебова вызывали в сборную России только потому, что он долгое время играл у Карпина в «Ростове». Конечно, у тренера намного больше информации по игроку. И значит, эта информация устраивает.

— Этим летом Глебов был близок к переходу в «Спартак». Возможно ли, что в ближайшее трансферное окно красно-белые вновь вернутся к кандидатуре Данила?

— Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно все. Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» к подобным контактам.

— Была информация, что в «Ростове» большие задержки зарплат. Вам что-нибудь известно об этом?

— А это уже вопрос к руководству «Ростова».