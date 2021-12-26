Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Если будет предложение из чемпионата выше нашего по уровню, мы его рассмотрим». Агент рассказал о будущем Баринова и Глебова

Авторы:

Севастиан Терлецкий
Артем Бухаев
Сегодня, 18:00
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«СЭ» поговорил с представителем игроков Павлом Банатиным.

Дмитрий Баринов и Данил Глебов выдали сверхнасыщенный год: «Ростов» сменил несколько главных тренеров, «Локомотив» — еще и стратегию развития, а игроки ощутили шквал эмоций еще и в сборной. «СЭ» связался с агентом Павлом Банатиным, представляющим интересы футболистов, и обсудил их перспективы.

Артем Дзюба, Дмитрий Баринов и&nbsp;Георгий Джикия. Дзюба закрепощал игроков сборной России. Команде Карпина нужны лидеры

Баринов — лидер как в «Локо», так и в сборной у Карпина

— 2021 год для Баринова — каким он получился?

— Очень важным, насыщенным и даже переходным. Как от капитана и лидера от него ждут многого, но результаты «Локомотива» совсем не те, которые хотелось бы видеть. Как я уже сказал, с Димы особенный спрос, он много общается с болельщиками. Фанаты понимают, что перемены — это всегда непросто. Футболисты тут не могут быть исключением и в первую очередь разделяют ответственность, но все же футбольный коллектив — это всегда очень сложные настройки. Обязательно нужно сказать и о сборной, в которой Дима закрепился в важнейшем статусе.

— Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки?

— Да. Зная Диму — он не просто делал всю необходимую работу, но трудился гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне он лидер как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина.

— Есть ли вероятность, что Баринов покинет «Локомотив» в ближайшее время?

— Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать.

Как прошел день рождения Данила Глебова. Глебов отметил день рождения во время локдауна: пели, играли в рулетку, а Карпин плясал под советский хит

Глебов с каждым днем развивается и прибавляет

— Согласны, что для Глебова этот год стал прорывным?

— Безусловно, это очень хороший год: его начали вызывать в сборную, он стал капитаном в «Ростове». Все это — в 22 года! Так что можно смело занести это себе в актив. Данил с каждой игрой и с каждым днем развивается и прибавляет. Да, от «Ростова» ждали большего в этом сезоне, поэтому, может, и неверно говорить об исключительных успехах на клубном уровне. Хотя и понятно, что лично для Глебова год был хороший. Вызов в сборную и дебют, выход на поле в важнейшем матче — это все очевидные критерии оценки.

— С чем можно связать такой прогресс Глебова? Есть какая-то кнопка, после нажатия которой все пришло в движение?

— Во многом эта кнопка — Валерий Карпин. Он разглядел моменты, в которых Глебову стоит прибавить и развить свои качества. Мне кажется, после осенних матчей нет ни одного человека, который сказал бы, что Глебова вызывали в сборную России только потому, что он долгое время играл у Карпина в «Ростове». Конечно, у тренера намного больше информации по игроку. И значит, эта информация устраивает.

— Этим летом Глебов был близок к переходу в «Спартак». Возможно ли, что в ближайшее трансферное окно красно-белые вновь вернутся к кандидатуре Данила?

— Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно все. Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» к подобным контактам.

— Была информация, что в «Ростове» большие задержки зарплат. Вам что-нибудь известно об этом?

— А это уже вопрос к руководству «Ростова».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Лестер 2
2-й тайм

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Мать девятилетней студентки МГУ ответила на призыв приостановить обучение
5
7
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги