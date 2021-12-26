Агент: «Прогресс Глебова? Во многом это заслуга Валерия Карпина»
Павел Банатин, агент игрока «Ростова» Данила Глебова, отметил влияние главного тренера сборной России Валерия Карпина в прогрессе 22-летнего футболиста.
«Прогресс Глебова? Во многом это заслуга Валерия Георгиевича Карпина. Он увидел те моменты, в которых Глебову стоит прибавить и развить свои качества. Мне кажется, после осенних матчей нет ни одного человека, который сказал бы, что Глебова вызывали только потому, что он долгое время играл у Карпина в «Ростове». Наоборот, у тренера намного больше информации по игроку. И значит, эта информация устраивает», — сказал Банатин «СЭ».
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
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