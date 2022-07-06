В «Зените» отреагировали на информацию о подписании контракта с Родригао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта с защитником «Сочи» Родригао.
«Сегодня Родригао проходил УМО. Ожидаем, что завтра он подпишет контракт», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний бразилец подписал контракт с петербургским клубом.
В прошедшем сезоне Родригао забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за сочинцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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