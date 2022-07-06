Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:31

В «Зените» отреагировали на информацию о подписании контракта с Родригао

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта с защитником «Сочи» Родригао.

«Сегодня Родригао проходил УМО. Ожидаем, что завтра он подпишет контракт», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний бразилец подписал контракт с петербургским клубом.

В прошедшем сезоне Родригао забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за сочинцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Россия? Отменить! Почему именно сейчас США и еще 34 страны требуют отстранить россиян от международного спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Стало известно, как РФС хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России
В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»
Новичок «Ахмата» Олейников определился с игровым номером
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!
Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!
Губерниев — о ролике болельщиков «Зенита» с пародией на Зарему: «Всякий троллинг для команд очень полезен»
Мовсисян рассказал о разнице между «Спартаком» и «Зенитом»
Мовсисян о Зареме: «Не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом»
«Да не бомбит у меня!» Фанаты «Зенита» спародировали Зарему Салихову перед матчем за Суперкубок со «Спартаком»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Стало известно, как РФС хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России
В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Агент Бийола: «Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА»
Источник: ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости