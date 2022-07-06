В «Зените» отреагировали на информацию о подписании контракта с Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта с защитником «Сочи» Родригао.

«Сегодня Родригао проходил УМО. Ожидаем, что завтра он подпишет контракт», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний бразилец подписал контракт с петербургским клубом.

В прошедшем сезоне Родригао забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за сочинцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.