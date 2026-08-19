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Керимов о турецкой Суперлиге: «Зенит» был бы в тройке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» оценил трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

— «Галатасарай» заплатит за Батракова 25+4 миллионов евро. Не слишком ли дорогой для турок трансфер?

— Действительно большой трансфер. «Галатасарай» редко выкладывал за игрока около 30 миллионов. Но нужно учитывать все составляющие: возраст (можно перепродать), проблемность позиции, качества Батракова.

Допустим, 21-летний сильный бразильский атакующий полузащитник с отличной статистикой в Турцию бы не поехал. Без шансов!

— Почему?

— Бразилец напрямую отправился бы в АПЛ, и «Галатасарай» просто не смог бы за него побороться.

А здесь с учетом всех российских реалий туркам представилась хорошая возможность взять такого интересного футболиста. Да, возможно, «Галатасрай» немного и переплатил, так как Батраков еще не выступал в Европе. Но турок подкупили возраст, игровые данные и статистика Алексея.

— При этом в России не все поняли Батракова. Мол, зачем уезжать в турецкий чемпионат, который сопоставим по уровню с РПЛ?

— Уровень игроков в турецкой Суперлиге, конечно, повыше, чем в РПЛ. Но вот что касается тренерской мысли, организации игры, тактической дисциплины, я бы тут был более сдержан в оценках.

Несмотря на то, что звезд в чемпионате Турции много, уровень национального первенства остается довольно средним. Ничего за последние годы существенно не поменялось.

— Вот как?

— Да. Проблем в чемпионате хватает. Деньги на покупку игроков тратятся очень большие, а результаты в еврокубках, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Совершенно не тот выхлоп.

Да, в прошлом сезоне «Галатасарай» впервые за долгое время вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Достижение, конечно — никто не спорит. Но, извините меня, с учетом ваших трат и состава, вы так должны выступать каждый год, а не по большим праздникам.

В турецкой лиге очень мало игрового времени, зато много пауз. Возрастные футболисты. Многие тренерские кадры вызывают вопросы. Ходят, что называется, по кругу.

— То есть отчасти разделяете скепсис тех, кто не понял выбора Батракова?

— Где-то я понимаю тех, кто сейчас удивлен: «Писали про «ПСЖ», а в итоге оказался в Турции...» Но! Если рассматривать ситуацию со всех сторон, «Галатасарай» является для Батракова очень интересным вариантом.

Есть Лига чемпионов. Есть сильные одноклубники. Ты можешь проявить себя и в чемпионате Турции, и в ЛЧ, обратить на себя внимание и перебраться уже в другую, более статусную лигу. Так что как трамплин «Галатасарай» для россиянина — вполне себе хорошая история.

— Для понимания: нынешний «Зенит» был бы в тройке призеров чемпионата Турции?

— Думаю, да. Если взять прошлый сезон, то, пожалуй, питерцы оказались бы в итоговой тройке. Поборолись бы за нее. Третье место занял «Трабзонспор». И я не считаю, что он сильнее «Зенита». Это команды примерно одного уровня.

— А «Галатасарай»?

— По составу, пожалуй, посильнее, чем «Зенит». Хотя сейчас есть проблемы. Турецкому чемпиону нужно сделать немало трансферов, доукомплектоваться.

Алексей Батраков и&nbsp;Эльвин Керимов.«В «Галатасарае» Батракову придется все время прессинговать, играть в стиле Мертенса». Экспертиза Керимова

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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