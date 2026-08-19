Керимов о турецкой Суперлиге: «Зенит» был бы в тройке»
Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» оценил трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
— «Галатасарай» заплатит за Батракова 25+4 миллионов евро. Не слишком ли дорогой для турок трансфер?
— Действительно большой трансфер. «Галатасарай» редко выкладывал за игрока около 30 миллионов. Но нужно учитывать все составляющие: возраст (можно перепродать), проблемность позиции, качества Батракова.
Допустим, 21-летний сильный бразильский атакующий полузащитник с отличной статистикой в Турцию бы не поехал. Без шансов!
— Почему?
— Бразилец напрямую отправился бы в АПЛ, и «Галатасарай» просто не смог бы за него побороться.
А здесь с учетом всех российских реалий туркам представилась хорошая возможность взять такого интересного футболиста. Да, возможно, «Галатасрай» немного и переплатил, так как Батраков еще не выступал в Европе. Но турок подкупили возраст, игровые данные и статистика Алексея.
— При этом в России не все поняли Батракова. Мол, зачем уезжать в турецкий чемпионат, который сопоставим по уровню с РПЛ?
— Уровень игроков в турецкой Суперлиге, конечно, повыше, чем в РПЛ. Но вот что касается тренерской мысли, организации игры, тактической дисциплины, я бы тут был более сдержан в оценках.
Несмотря на то, что звезд в чемпионате Турции много, уровень национального первенства остается довольно средним. Ничего за последние годы существенно не поменялось.
— Вот как?
— Да. Проблем в чемпионате хватает. Деньги на покупку игроков тратятся очень большие, а результаты в еврокубках, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Совершенно не тот выхлоп.
Да, в прошлом сезоне «Галатасарай» впервые за долгое время вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Достижение, конечно — никто не спорит. Но, извините меня, с учетом ваших трат и состава, вы так должны выступать каждый год, а не по большим праздникам.
В турецкой лиге очень мало игрового времени, зато много пауз. Возрастные футболисты. Многие тренерские кадры вызывают вопросы. Ходят, что называется, по кругу.
— То есть отчасти разделяете скепсис тех, кто не понял выбора Батракова?
— Где-то я понимаю тех, кто сейчас удивлен: «Писали про «ПСЖ», а в итоге оказался в Турции...» Но! Если рассматривать ситуацию со всех сторон, «Галатасарай» является для Батракова очень интересным вариантом.
Есть Лига чемпионов. Есть сильные одноклубники. Ты можешь проявить себя и в чемпионате Турции, и в ЛЧ, обратить на себя внимание и перебраться уже в другую, более статусную лигу. Так что как трамплин «Галатасарай» для россиянина — вполне себе хорошая история.
— Для понимания: нынешний «Зенит» был бы в тройке призеров чемпионата Турции?
— Думаю, да. Если взять прошлый сезон, то, пожалуй, питерцы оказались бы в итоговой тройке. Поборолись бы за нее. Третье место занял «Трабзонспор». И я не считаю, что он сильнее «Зенита». Это команды примерно одного уровня.
— А «Галатасарай»?
— По составу, пожалуй, посильнее, чем «Зенит». Хотя сейчас есть проблемы. Турецкому чемпиону нужно сделать немало трансферов, доукомплектоваться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0