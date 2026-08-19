Керимов о турецкой Суперлиге: «Зенит» был бы в тройке»

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» оценил трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

— «Галатасарай» заплатит за Батракова 25+4 миллионов евро. Не слишком ли дорогой для турок трансфер?

— Действительно большой трансфер. «Галатасарай» редко выкладывал за игрока около 30 миллионов. Но нужно учитывать все составляющие: возраст (можно перепродать), проблемность позиции, качества Батракова.

Допустим, 21-летний сильный бразильский атакующий полузащитник с отличной статистикой в Турцию бы не поехал. Без шансов!

— Почему?

— Бразилец напрямую отправился бы в АПЛ, и «Галатасарай» просто не смог бы за него побороться.

А здесь с учетом всех российских реалий туркам представилась хорошая возможность взять такого интересного футболиста. Да, возможно, «Галатасрай» немного и переплатил, так как Батраков еще не выступал в Европе. Но турок подкупили возраст, игровые данные и статистика Алексея.

— При этом в России не все поняли Батракова. Мол, зачем уезжать в турецкий чемпионат, который сопоставим по уровню с РПЛ?

— Уровень игроков в турецкой Суперлиге, конечно, повыше, чем в РПЛ. Но вот что касается тренерской мысли, организации игры, тактической дисциплины, я бы тут был более сдержан в оценках.

Несмотря на то, что звезд в чемпионате Турции много, уровень национального первенства остается довольно средним. Ничего за последние годы существенно не поменялось.

— Вот как?

— Да. Проблем в чемпионате хватает. Деньги на покупку игроков тратятся очень большие, а результаты в еврокубках, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Совершенно не тот выхлоп.

Да, в прошлом сезоне «Галатасарай» впервые за долгое время вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Достижение, конечно — никто не спорит. Но, извините меня, с учетом ваших трат и состава, вы так должны выступать каждый год, а не по большим праздникам.

В турецкой лиге очень мало игрового времени, зато много пауз. Возрастные футболисты. Многие тренерские кадры вызывают вопросы. Ходят, что называется, по кругу.

— То есть отчасти разделяете скепсис тех, кто не понял выбора Батракова?

— Где-то я понимаю тех, кто сейчас удивлен: «Писали про «ПСЖ», а в итоге оказался в Турции...» Но! Если рассматривать ситуацию со всех сторон, «Галатасарай» является для Батракова очень интересным вариантом.

Есть Лига чемпионов. Есть сильные одноклубники. Ты можешь проявить себя и в чемпионате Турции, и в ЛЧ, обратить на себя внимание и перебраться уже в другую, более статусную лигу. Так что как трамплин «Галатасарай» для россиянина — вполне себе хорошая история.

— Для понимания: нынешний «Зенит» был бы в тройке призеров чемпионата Турции?

— Думаю, да. Если взять прошлый сезон, то, пожалуй, питерцы оказались бы в итоговой тройке. Поборолись бы за нее. Третье место занял «Трабзонспор». И я не считаю, что он сильнее «Зенита». Это команды примерно одного уровня.

— А «Галатасарай»?

— По составу, пожалуй, посильнее, чем «Зенит». Хотя сейчас есть проблемы. Турецкому чемпиону нужно сделать немало трансферов, доукомплектоваться.