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6 июля, 23:55

«Мидтьюлланн» выкупил Дрейера у «Рубина»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Андерс Дрейер.
Фото Фото Джалиль Губайдуллин / «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешел в «Мидтьюлланн» на постоянной основе, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Состав «Рубина» Дрейер пополнил в августе 2021 года, перейдя из того же «Мидтьюлланна». За казанский клуб хавбек провел 14 матчей и забил 8 голов.

В марте 24-летний датчанин воспользовался разрешением ФИФА о приостановке контракта и перешел на правах аренды в «Мидтьюлланн».

Контракт полузащитника с «Рубином» действует до лета 2026 года.

Источник: https://t.me/fcrk1958/7895
Футбол
РПЛ
ФК Мидтьюлланн
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
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