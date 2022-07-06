«Мидтьюлланн» выкупил Дрейера у «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешел в «Мидтьюлланн» на постоянной основе, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Состав «Рубина» Дрейер пополнил в августе 2021 года, перейдя из того же «Мидтьюлланна». За казанский клуб хавбек провел 14 матчей и забил 8 голов.

В марте 24-летний датчанин воспользовался разрешением ФИФА о приостановке контракта и перешел на правах аренды в «Мидтьюлланн».

Контракт полузащитника с «Рубином» действует до лета 2026 года.