«Рубин» развеял магию Помазуна — и обыграл «Спартак» в день рождения Карседо

Красно-белые уступили в серии пенальти.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)

Позади непростой матч с «Балтикой». Впереди — воскресная битва с «Зенитом». Логично, что в свой 53-й день рождения Хуан Карлос Карседо перекроил состав в FONBET Кубке России. Основную обойму у красно-белых с первых минут представляли трое: Ву, Зобнин и Умяров. Роль «ложной девятки» доверили юному Сорокину, а с флангов его поддерживали Дмитриев и Саусь. Хотя к последней паре логично добавить Зобнина и Денисова, который в дебюте был сбит Вуячичем недалеко от линии штрафной, но сверхактивному Дмитриеву при исполнении стандарта чуть-чуть не хватило точности.

«Спартак» давил, нагнетал, но пропустил первым. Саусь вроде бы исправился после своего позиционного просчета, успев выбить мяч у выходившего один на один Рожкова, однако заработанный «Рубином» угловой оказался результативным. Помазун после скидки Урозова сотворил маленькое чудо, отразив удар Вуячича в упор, но Сиве преуспел на добивании. А при 1:0 казанцы перевели игру в комфортный для себя режим. Заметно уступая по владению мячом, хозяева агрессивно прессинговали, навязывая борьбу на каждом участке поля. Но главное — им удалось справиться с активностью соперника на флангах, что лишило «Спартак» остроты во второй половине первого тайма.

Коррективы напрашивались, и они последовали. Карседо в перерыве сделал сразу три замены, выпустив на поле Маркиньоса, Жедсона Фернандеша и Угальде. Особенно важен был выход костариканца. Во-первых, у передач в штрафной появился адресат. Во-вторых, форвард стягивал на себя внимание защитников, давая возможность партнерам атаковать вторым темпом. Именно так на ударную позицию вышел Умяров, выстрел которого сотряс перекладину. Потом Арройо в последний момент опередил Дмитриева, не позволив ему на дальней штанге замкнуть прострел Денисова. Франк Артига ответил на изменения в игре выходом Безрукова вместо Самошникова, что должно было укрепить один из флангов, а также добавило дополнительного адресата для длинных передач, за которые в одиночку пытался цепляться Сиве.

Как раз казанский джокер наконец-то дал остроту хозяевам и сбалансировал их игру. Сначала сам Безруков вылетал на подачу справа, но ему успел помешать Маркиньос. Потом в результате борьбы в штрафной Сиве сбросил мяч под удар Безрукову, и Помазун вытянул опаснейший удар из дальнего угла. Игра перестала быть односторонней и пошла на встречных курсах. Только именно это оказалось на руку «Спартаку», который идеально воспользовался свободным пространством. Жедсон, разыграв стеночку с Пруцевым, отправил к воротам Угальде, и, хотя удар у Манфреда не получился, мяч немыслимым образом проскочил в сетку между ногами Нигматуллина. Для Угальде кубковый турнир стал точкой опоры: после дубля в игре с «Оренбургом» уже в РПЛ он забил «Краснодару» и «Балтике», а в Казани довел свою результативную серию до четырех матчей.

Угальде еще и ассист на свой счет мог записать! Расчистив зону под включение Жедсона, он получил обратную передачу от португальца и вывел на удар не попавшего в угол Литвинова. А потом состоялось возвращение Даку на еще недавно домашнее поле казанского стадиона. Кто-то в этот момент свистел, но показательной оказалась реакция фан-сектора хозяев, где скандировали фамилию второго в истории бомбардира «Рубина» (37 мячей в РПЛ). Мирлинд вышел добывать победу для своей новой команды, хотя и его бывшие партнеры тоже старались огрызаться. Правда, Арройо лишь размял перекрывшего ближний угол Помазуна, а артистизм Грипши не оценил арбитр, наказав форварда предупреждением за симуляцию.

Все могло закончиться в основное время, однако перед финальным свистком выстрел Литвинова остановила штанга, после чего Юкич упустил шанс в ответной контратаке. Дело дошло до серии пенальти — родной стихии Помазуна, который в победном для «Спартака» розыгрыше Кубка выиграл ключевые матчи с «Зенитом» и «Краснодаром». От Ильи требовались подвиги, так как после безупречного удара Даку дуэль Нигматуллину проиграл Умяров. Только все серии рано или поздно заканчиваются: казанцы били с точки безупречно, подарив своим болельщикам праздник и оставив Карседо без победного подарка.