Источник: защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом»
Защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом», информирует «Чемпионат».
Клуб из Санкт-Петербурга официально объявит о трансфере 26-летнего защитника в ближайшее время.
Родригао играет за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешел на правах свободного агента. Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2023 года.
5 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что 26-летний Родригао переходит в «Зенит». По его словам, контракт с футболистом рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один год.
В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.
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10
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12
|Урал
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|0
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13
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|0-0
|0
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14
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|0
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|0
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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