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Источник: защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом», информирует «Чемпионат».

Клуб из Санкт-Петербурга официально объявит о трансфере 26-летнего защитника в ближайшее время.

Родригао играет за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешел на правах свободного агента. Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2023 года.

5 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что 26-летний Родригао переходит в «Зенит». По его словам, контракт с футболистом рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один год.

В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4748009-zaschitnik-sochi-rodrigao-podpisal-kontrakt-s-zenitom.html
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В «Зените» отреагировали на информацию о подписании контракта с Родригао
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