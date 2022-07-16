В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Фенербахче» Солои

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к защитнику «Фенербахче» Атилле Солои.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.

«Информация о том, что «Зенит» предложил 14 млн евро за Салаи, не соответствует действительности. Никакого предложения не было в принципе», — приводит Sport24 слова Медведева.

Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.