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Сегодня, 13:06

В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Фенербахче» Солои

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к защитнику «Фенербахче» Атилле Солои.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.

«Информация о том, что «Зенит» предложил 14 млн евро за Салаи, не соответствует действительности. Никакого предложения не было в принципе», — приводит Sport24 слова Медведева.

Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-16-v-zenite-oprovergli-chto-klub-predlozhil-14mln-yevro-za-salai

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
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Александр Медведев (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
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Зенит

 1
И К Ж
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